Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία του αποκάλυψε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο Τζέιμς Καφετζής, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ο γνωστός πρώην παίκτης ριάλιτι ανέφερε πως κατά τη διάρκεια ενός τυπικού προληπτικού ελέγχου (check up), οι γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από οξεία περικαρδίτιδα. Ο ίδιος εξομολογήθηκε πως αγνοούσε εντελώς την ύπαρξη της συγκεκριμένης πάθησης, καθώς δεν είχε εκδηλώσει κανένα απολύτως σύμπτωμα ή ενόχληση που να τον είχε βάλει σε υποψίες.

Τι αποκάλυψε ο Τζέιμς Καφετζής

Συγκεκριμένα, ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν γύρισα τώρα από τον καρδιολόγο, χωρίς να έχω κάτι. Γιατί εντάξει είμαι 29 θα γίνω 30 αυτόν τον μήνα, βρωμοπαππούς, ας πάω να κάνω ένα τσεκ απ. Πάω να κάνω αυτό το τσεκ απ, κάθομαι, μου κάνει εκεί διάφορα και με ρωτάει “πρέπει να πονούσες πολύ για να ήρθες”. Λέω “όχι τι εννοείται για τσεκ απ ήρθα”. Μου λέει “έχεις περικαρδίτιδα, και όχι μόνο έχεις περικαρδίτιδα, έχεις 1,5 ml υγρό γύρω από την καρδιά σου που εμείς ξεκινάμε θεραπεία σε κάποιον που έχει 0,3 ml, δηλαδή εσύ έχεις 5 φορές πάνω από το όριο για να ξεκινήσουμε θεραπεία και δεν έχεις κάνεις συμπτώματα”.

Δηλαδή αν συνέχιζε αυτό χωρίς συμπτώματα, αυτό τι γίνεται; Αυτό το υγρό ασβεστώνεται γύρω από την καρδιά και γίνεται πέτρα και φιλάκια ρουφηχτά. Θα χαιρετούσα. Εγώ εντωμεταξύ κόκκαλο. Της λέω εγώ σε 1 μήνα έχω κλείσει να πάω ταξίδι να κάνω κατάδυση, μου λέει αν πήγαινες για κατάδυση και δεν είχες συμπτώματα και δεν είχες πάρει χαμπάρι θα έμενες εκεί. 30 χρονών παλικάρι θα με βγάζανε ότι έπαιρνε πράγματα και έπαθε καρδιακό. Η ζωή είναι μικρή, είναι απίστευτο.

Εγώ νόμιζα ότι ήμουν full healthy, δεν είχα τίποτα κανένα πόνο και είμαι τώρα ευπαθής ομάδα καρδιακός. Με έχει κουμπώσει ένα σωρό χάπια πρωί μεσημέρι βράδυ και πρέπει να προσέχω τώρα. Μου φαίνεται πρέπει να κάνω bucket list πράγματα, απίστευτο ε; 30 χρονών παλικάρι, βρωμοπαππούς».

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