Ο Τζέιμς Καφετζής χρειάστηκε να μπει εσπευσμένα στο χειρουργείο και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς ακολούθους του τα όσα βίωσε.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Τζέιμς Καφετζής