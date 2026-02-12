Βαθιά συγκίνηση επικρατεί στο Χόλιγουντ μετά την απώλεια του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ύστερα από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός, αγαπημένος από το κοινό μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek», είχε διαγνωστεί τον Αύγουστο του 2023 με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3.

Τις τελευταίες ημέρες, φίλοι και συνεργάτες μοιράζονται συγκινητικά στιγμιότυπα και αναμνήσεις από τον χρόνο που πέρασαν μαζί του.

Μεταξύ αυτών και η Στέισι Κίμπλερ, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου κάθεται δίπλα στον Βαν Ντερ Μπικ, σε αναπηρικό καροτσάκι, παρακολουθώντας μαζί το ηλιοβασίλεμα.

Στο κείμενο που συνόδευσε τη φωτογραφία, έγραψε: «Τις προάλλες βλέπαμε μαζί το ηλιοβασίλεμα, ενώ μοιραζόσουν τη σοφία σου, τις ελπίδες σου και τις υποσχέσεις που δώσαμε ο ένας στον άλλον. Μιλήσαμε για το πώς αυτός ο κόσμος μπορεί να φαίνεται ανάποδος… και για το πώς ίσως ο ουρανός χρειάζεται τώρα το πνεύμα σου για να μας βοηθήσει να σταθεροποιηθούμε εδώ κάτω. Και καθώς ο ήλιος έδυε, ένα αστέρι διέσχισε τον ουρανό… σαν να ήθελε να μας υπενθυμίσει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο».

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η μνήμη του και η επίδρασή του στον κόσμο της τηλεόρασης και των θαυμαστών του θα μείνουν ανεξίτηλα.