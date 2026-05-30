Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της νέες φωτογραφίες και βίντεο από το pre wedding πάρτι, που οργάνωσε με τον Jake Medwell, το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, έχοντας δίπλα της τα αγαπημένα της πρόσωπα και φυσικά τους γονείς της.

Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με ένα παραδοσιακό ελληνικό πάρτι, όπου το κέφι χτύπησε «κόκκινο», ενώ το σπάσιμο των πιάτων είχε την τιμητική του.

Ο χορός δε σταμάτησε στιγμή και ανάμεσα στα βίντεο που ανέβασε η Αμαλία Κωστοπούλου, ξεχωρίζει αυτό με το ζεϊμπέκικο της μητέρας της, Τζένης Μπαλατσινού, με τον Πέτρο Κωστόπουλο και τους υπόλοιπους καλεσμένους να τη χειροκροτούν.

Η γαμήλια τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, στο Costa Navarino στη Μεσσηνία, ενώ η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Τέξας, τον Οκτώβριο του 2025.

govastiletto.gr – Τζένη Μπαλατσινού: Βραδινή έξοδος με την μικρότερη κόρη της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου