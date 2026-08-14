Η Τζένη Μπαλατσινού «επέστρεψε», σχεδόν δυόμισι μήνες μετά, σε μια από τις πιο συγκινητικές ημέρες της ζωής της, τον γάμο της πρωτότοκης κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Jake Medwell.

Σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram δύο ακόμη φωτογραφίες από τον γάμο, ανοίγοντας ξανά το οικογενειακό άλμπουμ μιας ημέρας που είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο για όλους.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια συνόδευσε την ανάρτηση με τα ονόματα του ζευγαριού και μια καρδιά: «Amalia και Jake».

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell παντρεύτηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους τις οικογένειές τους και αγαπημένους φίλους που ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να μοιραστούν μαζί τους αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny ~ Polyxeni Balatsinou (@jennybalatsinou)

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