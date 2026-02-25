Η Τζένη Μπαλατσινού εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας, επιδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την κομψότητα και το αψεγάδιαστο στιλ της.

Η πρώην παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε ένα κρεμ ζιβάγκο, συνδυασμένο με τζιν παντελόνι και γκρι μάλλινο σακάκι, ιδανικό για τη μεταβατική περίοδο από τον χειμώνα στην άνοιξη.

Το denim παραμένει βασικό στοιχείο του street style, προσφέροντας ένα χαλαρό αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο look, ενώ η Μπαλατσινού ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα δερμάτινα loafers και μια μεγάλη δερμάτινη tote bag, προσθέτοντας μινιμαλιστική κομψότητα.

Η εμφάνισή της αποτελεί πρότυπο καθημερινού urban look, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική κομψότητα κρύβεται στην επιλογή βασικών και διαχρονικών κομματιών, που συνθέτουν μια λειτουργική και ταυτόχρονα αισθητικά άρτια γκαρνταρόμπα.

Φωτογραφίες: ΝDP photo agency

