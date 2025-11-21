Τα πολυκαταστήματα Attica και το Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού πραγματοποίησαν, το απόγευμα της Τρίτης 18/11, μια ξεχωριστή εκδήλωση με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του bazaar του ΕΛΙΖΑ στο Attica City Link, σηματοδοτώντας την κορύφωση των κοινών δράσεων της εκστρατείας «Φόρεσε την καρδιά. Πέρασε το μήνυμα».

Στην πρόσκληση για την εν λόγω εκδήλωση απάντησαν θετικά αρκετά πρόσωπα από το χώρο του επιχειρείν, της δημοσιογραφίας και του σύγχρονου lifestyle.

Ανάμεσα τους η Τζένη Μπαλατσινού. Η επιχειρηματίας έδωσε το «παρών», στηρίζοντας για ακόμη μια φορά το έργο του Σωματείου ΕΛΙΖΑ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, συναντήθηκε με τον Παύλο και τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Οι δύο πολυαγαπημένοι αδερφοί, γιοι της Άννας Μαρίας και του εκλιπόντος τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, επιλέγοντας να φορέσουν κοστούμι – όπως συνηθίζουν στις επίσημες εμφανίσεις τους.

Ο Παύλος και ο Νικόλαος Ντε Γκρες πόζαραν χαμογελαστοί στο φακό μαζί με τη Τζένη Μπαλατσινού και τη Μαρίνα Καρέλλα, την εικαστικό που συμπορεύτηκε με το λογοτέχνη Michel De Grèce, πρώτο ξάδερφο του Παύλου, μέχρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Σήμερα, η Μαρίνα Καρέλλα είναι η Πρόεδρος του Σωματείου ΕΛΙΖΑ.

Οι επισκέπτες είχαν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά και να αποκτήσουν τα κοσμήματα που σχεδίασε αποκλειστικά για την ενίσχυση της εκστρατείας «Φόρεσε την καρδιά. Πέρασε το μήνυμα» η δημιουργός Ιλεάνα Μακρή, καθώς και το χαρακτηριστικό pin-καρδιά, σύμβολο της συλλογικής προσπάθειας ενάντια στην παιδική κακοποίηση.

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των ειδών του bazaar και του pin θα διατεθούν για την υποστήριξη των Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης και Πάτρας, που παρέχουν εξειδικευμένες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά και ευάλωτες οικογένειες.

govastiletto.gr – Βασίλης Κικίλιας: Η τρυφερή ανάρτηση για την Τζένη Μπαλατσινού που έχει τα γενέθλιά της