Η Τζένη Μπαλατσινού αποχαιρέτησε το περασμένο έτος, σε κλίμα αγάπης και ευγνωμοσύνης, μέσα από μια σειρά αναδρομικών στιγμιότυπων που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας επέλεξε να κάνει μια προσωπική ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε, κοινοποιώντας φωτογραφίες γεμάτες συναίσθημα και οικογενειακή θαλπωρή. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν τρυφερές στιγμές με τα παιδιά της, καθημερινά στιγμιότυπα από το σπίτι της στην αγαπημένη της Πάτμο, αλλά και ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο στο πλευρό του συζύγου της, Βασίλη Κικίλια, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.

Οι εικόνες αποτυπώνουν μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές από την καθημερινότητά της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με φόντο τη φύση, την οικογένεια και την ηρεμία που προσφέρει το νησί της Πάτμου, το οποίο αποτελεί για εκείνη ένα τόπο γαλήνης και επιστροφής στα βασικά.

Η Τζένη Μπαλατσινού συνόδευσε την ανάρτησή της με λόγια καρδιάς, γράφοντας στη λεζάντα: «Με αγάπη κρατιούνται οι κρίκοι του κύκλου της ζωής μας. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Χρόνια πολλά!».

