Με λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών και πολιτικών πραγματοποιήθηκαν οι εορτασμοί των Θεοφανίων σε όλη τη χώρα, όπου τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Στον Πειραιά, τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μαζί με τη σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους, Παναγιώτη-Αντώνιο.

Τόσο η Τζένη Μπαλατσινού, όσο και ο Βασίλης Κικίλιας ανέβασαν σχετικά στιγμιότυπα στους προσωπικούς λογαριασμούς τους στο Instagram.

Ξεχωρίζουν αυτά στα οποία βλέπουμε τον Υπουργό με τον μικρό γιο τους, αφού στέκονται δίπλα στο νερό και παρακολουθούν τη διαδικασία.

Ο Βασίλης Κικίλιας έγραψε: «Τα Θεοφάνια είναι μία πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική μέρα για την Ορθοδοξία μας, αλλά και για την πατρίδα μας. Από το λιμάνι του Πειραιά ευχηθήκαμε Χρόνια Πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες, τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, σε όλο τον κόσμο μας. Ελπίζουμε σε ενότητα, σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε».

Η Τζένη Μπαλατσινού έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Φως & αγάπη να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny ~ Polyxeni Balatsinou (@jennybalatsinou)

govastiletto.gr – Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Εύχονται «καλή χρονιά» με ένα τρυφερό φιλί