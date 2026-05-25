Στις κερκίδες του T-Center βρέθηκαν η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό του Final Four με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Το ζευγάρι, που επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απόλαυσε την έντονη αναμέτρηση στο παρκέ. Χαλαροί, ευδιάθετοι και με casual chic εμφάνιση, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η σύζυγός του χάρισαν λαμπερά χαμόγελα στον φωτογραφικό φακό.

Στο ΟΑΚΑ το κλίμα πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Ολυμπιακό ήταν από νωρίς το απόλυτο μπασκετικό σκηνικό.

Ο χώρος γύρω από το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών γέμισε από φιλάθλους με κασκόλ, φανέλες και σημαίες, που κατευθύνονταν προς τις εισόδους με χαμόγελα αλλά και την απαραίτητη αγωνία που συνοδεύει έναν μεγάλο τελικό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και το πανηγύρισε.

Μπροστά σε πάνω από 18.000 φιλάθλους του, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Euroleague που διεξήχθη στην Αθήνα, σηκώνοντας την κούπα στον ουρανό του Telekom Center, στο γήπεδο του «αιώνιου» αντιπάλου του.

Φωτογραφίες: Eurokinissi

