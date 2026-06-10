Το Σάββατο 30 Μαΐου, η 29χρονη πρωτότοκη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον 38χρονο Αμερικανό επιχειρηματία σύντροφό της, εβραϊκής καταγωγής. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ρομαντική, συμβολική τελετή που έλαβε χώρα στο επιβλητικό Νιόκαστρο της Πύλου. Στο πλευρό τους βρέθηκαν αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι, οι οποίοι ταξίδεψαν κυρίως από το εξωτερικό για να δώσουν το «παρών» στην πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής τους.

Στον ίδιο χώρο ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι με τους 250 καλεσμένους. Είχε προηγηθεί τον Όκτώβριο ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού στο Όστιν του Τέξας όπου ζουν μόνιμα.

Η Τζένη Μπαλατσινού έφτασε με τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια και ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε τρυφερά τετ α τετ.

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