Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας έκαναν ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, μαζί με το μονάκριβο γιο τους. Η οικογένεια βρέθηκε και στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης.

Το ζευγάρι μαζί με το γιο του, Παναγιώτη – Αντώνιο βρέθηκε στη ζώρα της Ανατολής, ενώ η Τζένη Μπαλατσινού ανέβασε ένα άλμπουμ φωτογραφιών στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα:

«Ό,τι κρατάς με πίστη, σε κρατά κι εκείνο».

Ο Βασίλης Κικίλιας κοινοποίησε εικόνες από το ταξίδι τους, γράφοντας τα εξής λόγια: «Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου το ότι με αξίωσε ο Θεός να επισκεφθώ με την οικογένειά μου την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά. Την παλαιότερη Μονή στον κόσμο και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Είμαι ευγνώμων στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών για την ξενάγηση στη Μονή. Εύχομαι με τη σοφία του και την αγάπη του για την Ιερά Μονή, να είναι φάρος ενότητας και πίστης».

