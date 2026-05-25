Η Τζένη Μπαλατσινού πραγματοποίησε μια νέα βραδινή εμφάνιση μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Κικίλια.

Η επιχειρηματίας και ο Υπουργός Ναυτιλίας έδωσαν το «παρών» στο OAKA Telekom Center, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο τελικό του «Final Four», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η επιχειρηματίας κινήθηκε, για την εμφάνισή της, σε περισσότερο casual ενδυματολογικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα μαύρο denim παντελόνι, το οποίο συνδύασε με εκρού αμάνικο ribbed top με ψηλό λαιμό, διακριτικά κοσμήματα και fan scarf του Final Four της Euroleague στα χρώματα του Ολυμπιακού.

Η βραδιά δεν άργησε για την επιχειρηματία να αποκτήσει οικογενειακό χαρακτήρα, με τη μικρότερη κόρη της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, να δίνει επίσης το «παρών» και να φωτογραφίζεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου με τη μητέρα της, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και την κατάκτηση της κούπας της Euroleague από την ομάδα του Πειραιά.

