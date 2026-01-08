Η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς αποφάσισαν να τερματίσουν τον γάμο τους μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Το ζευγάρι επέλεξε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στην προσωπική του ζωή, με το διαζύγιο να είναι αποτέλεσμα ώριμων και φιλικών συζητήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE. Παρά τον χωρισμό, η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας διατηρούν άριστες σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή της 6χρονης κόρης τους, Αλίκης.

Σε μία από τις τελευταίες της τηλεοπτικές εμφανίσεις, τον Οκτώβριο του 2025, στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει για τον Αλέξανδρο Μιχαλά.

«Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή. Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές. Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος» είχε πει.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού μαγαζιού.

Λίγους μήνες αργότερα, η Τζένη Μπότση είχε ανεβάσει ένα οικογενειακό στιγμιότυπο από τα γενέθλια του επιχειρηματία που συνέπεσαν με αυτά της κορούλας τους.

Δείτε μερικές από τις κοινές εμφανίσεις του πρώην ζευγαριού:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

