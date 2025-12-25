Η Τζένη Μπότση βρέθηκε σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων 2025, καλεσμένη στον καναπέ της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμβληματική ατάκα «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;», η οποία ήρθε ξανά στο προσκήνιο με αφορμή την πρόσφατη συμμετοχή της σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση. Η ίδια σχολίασε με χιούμορ πώς η φράση αυτή την ακολουθεί μέχρι σήμερα, αλλά και την απόφασή της να την αναβιώσει για τις ανάγκες του σποτ.

«Δεν με “βάρυνε” καθόλου αυτή η ατάκα. Στην αρχή δεν ήθελα να την πω, τους έλεγα να την αλλάξουμε. Κι έλεγα “τώρα, θα πω χωριάτισσα τη Βάνα;”. Τη λέω, γίνεται αυτό που γίνεται και μετά άρχισα να την αγαπώ. Και την αγαπώ πολύ!

Όχι, δεν με έχει κουράσει αυτό. Ζούμε σε μια πολύ μικρή χώρα, δεν πρέπει να μας κουράζει κάτι που μας ακολουθεί, πρέπει να το χαιρόμαστε. Άλλοι πασχίζουν χρόνια για να τους ακολουθήσει κάτι. Είμαι πολύ τυχερή που έχω κάτι και με ακολουθεί με αυτόν τον τρόπο», είπε η Τζένη Μπότση.

