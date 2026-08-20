Η γνωστή ηθοποιός, αφού ολοκλήρωσε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ταξίδεψε στον «επίγειο παράδεισό» της μαζί με την κόρη της, Αλίκη.

Μητέρα και κόρη περνούν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στο νησί, απολαμβάνοντας τις βουτιές στη θάλασσα, τα παιχνίδια, αλλά και την ηρεμία που προσφέρει η Ικαρία.

Η Τζένη Μπότση μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους ημέρες, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις ξέγνοιαστες στιγμές τους.

Σε μια από τις πρόσφατες φωτογραφίες της, η ηθοποιός ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ, επιλέγοντας ένα απόλυτα φυσικό look που αποτυπώνει τη διάθεσή της για ξεκούραση και ανεμελιά.

govastiletto.gr – Συγκλονίζει η Παναγιώτα Βλαντή: «Με παρενόχλησε ο ίδιος άνθρωπος που παρενόχλησε την Τζένη Μπότση και την Αγγελική Λάμπρη»