Η Τζένη Μπότση ήταν καλεσμένη, το βράδυ της Παρασκευής 5/12, «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, και αποκάλυψε το μυστικό πίσω από την ανανεωμένη εικόνα της.

Η Τζένη Μπότση αποκάλυψε: «Έχασα 20 κιλά, το έραψα. Μέχρι που ξεμπλόκαρε και ο μεταβολισμός και ξανάρχισα να χάνω τα κιλά. Κάνω τις ενυδατώσεις μου μια φορά τον μήνα».

Αργότερα είπε: «Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δεν θυμάμαι με ποιον ηθοποιό», ενώ αναφορικά με την εποχή που έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου, εξήγησε: «Δεν γελούσα τότε, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε για την τεχνική πίσω από τις συγκεκριμένες σκηνές: «Δεν είναι ξαφνικό, υπάρχει μια ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί, το φιλί είναι η κορύφωση».

Επίσης, η Τζένη Μπότση αποκάλυψε για την περίφημη ατάκα της με την… χωριάτισσα: «Λέω “ρε παιδιά, τώρα πως θα πω αυτή την ατάκα χωρίς να ακουστεί αστεία;”. Θέλω να πω όμως ότι τελικά αυτή ήταν η ατάκα που με έκανε και υπάρχω μέχρι τώρα. Παραλίγο να μην την πω, ναι».

