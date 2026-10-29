Με μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Τζένη Χειλουδάκη τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από την απώλειά της.

Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή στις 21 Οκτωβρίου 2021, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στην αγκαλιά της. Παρά το πέρασμα του χρόνου, η ίδια εξομολογείται πως ο πόνος παραμένει αβάσταχτος, ωστόσο βρίσκει τη δύναμη να προχωρά γνωρίζοντας πως εκείνη θα ήθελε να τη βλέπει όρθια και δυνατή. Παράλληλα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους και το απλό, γεμάτο αξιοπρέπεια όνειρό της: να αποκτήσει έναν δικό της κήπο με ένα ξύλινο καλυβάκι.

Η ανάρτηση για τα 5 χρόνια από την απώλεια της μητέρας της

Στο μήνυμά της η Τζένη Χειλουδάκη έγραψε: «21 Οκτωβρίου του 21 και έτσι έσβησες στα χέρια μου μανούλα μου. Πότε πέρασαν πέντε χρόνια μόνο η καρδιά μου το γνωρίζει. Στέκομαι ακόμα στα πόδια μου γιατί ξέρω ότι επιθυμείς να με δεις πάλι με το κεφάλι μου ψηλά όπως πάντα ήμουν ακόμα και στα τρελά χρόνια της νιότης μου. Να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα τον ολοδικο μου κήπο με το ξύλινο Καλυβάκι μου μέσα και να επιβιώνω με αξιοπρέπεια μέχρι να σβήσω και εγώ κάποτε ώστε να ανταμώσουμε ξανά. Μόνο για σένα μάνα μου ζω ακόμα. Σε αγαπώ το γύρο του κόσμου τα απέραντα σύμπαντα και πάλι πίσω. Να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου εκεί πάνω. Κάνει ψύχρα στο λοφάκι της Ρούσσας εκκλησίας»

govastiletto.gr -Τζένη Χειλουδάκη: «Θα σας αφήσω για λίγο καιρό» – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία για την υγεία της