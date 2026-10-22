Τζένη Χειλουδάκη: «Θα σας αφήσω για λίγο καιρό» – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία για την υγεία της

Η Τζένη Χειλουδάκη έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους. Η ίδια ανακοίνωσε ότι πρόκειται να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα social media, προκειμένου να αφοσιωθεί στην υγεία της, αφού αντιμετωπίζει ένα ζήτημα που ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και χειρουργική επέμβαση.

Η Τζένη Χειλουδάκη αποκάλυψε ότι έχει ήδη λάβει αποτελέσματα από ιατρικές εξετάσεις που περίμενε, ενώ πρόκειται να υποβληθεί σε συμπληρωματικούς ελέγχους. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει διακόψει το κάπνισμα έπειτα από εντολή του γιατρού της, θέλοντας να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό της αυτή την περίοδο.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχωρίζει στην ανάρτησή της είναι το μήνυμα ζωής που θέλησε να στείλει στους ανθρώπους που την ακολουθούν. Συγκεκριμένα, τους προέτρεψε να μην αναβάλλουν σημαντικές αποφάσεις, να φροντίζουν την υγεία τους και να εκφράζουν την αγάπη τους στους δικούς τους ανθρώπους όσο έχουν την ευκαιρία.

Η ανάρτηση της Τζένης Χειλουδάκη

«Θα σας αφήσω για λίγο καιρό. Θέλω να προσέξω περισσότερο την υγεία μου. Ίσως χρειαστεί να κάνω και μια επέμβαση σε κάτι κυστούλες και έκοψα και το τσιγάρο με εντολή του γιατρού μου. Πήρα κάποιες εξετάσεις που περίμενα και θα κάνω ακόμα κάτι συμπληρωματικές. Να προσέχετε, να έχετε υγεία. Και μια συμβουλή από μένα: Ό,τι έχετε να κάνετε, κάντε το τώρα. Μην αναβάλλετε πράγματα. Χαρές, λύπες, ιατρικές εξετάσεις, συγγνώμες που πρέπει να πείτε, «σ’ αγαπώ» που δεν είπατε ποτέ. Σας γλυκοφιλώ. Η Τζένη σας. Κάρμα όλα. Πιστεύω θα τα πούμε ξανά. Υστερόγραφο: Δεν θα χρειαστώ απολύτως καμία οικονομική ενίσχυση, έτσι για να προλάβω κάποιους που θα πουν τις κακίες τους. Θέλω μόνο τη θετική σας ενέργεια και τις ευχές σας. Αυτά. Όλα θα πάνε καλά».

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