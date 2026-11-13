Η Τζένη Χειλουδάκη επέστρεψε στα social media με μια νέα ανάρτηση, ενημερώνοντας το κοινό για την πορεία της υγείας της.

Ειδικότερα, ανέφερε πως συνεχίζει κανονικά τις προληπτικές της εξετάσεις και πως τη Δευτέρα στις 12:00 το μεσημέρι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Σητείας από τον χειρουργό κ. Βάρδα. Στη συνέχεια, το σχετικό δείγμα θα σταλεί για βιοψία. Η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία της και ζήτησε από τους διαδικτυακούς της φίλους θετική ενέργεια, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους γιατρούς και όσους τη στήριξαν σε αυτή τη διαδικασία.

Όσα ανέφερε για την κατάσταση της υγείας της

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ από καρδιάς για τον υπέρηχο τον κύριο Βασίλη Βοβατζάκη αλλά και τον χειρουργό κύριο Βάρδα. Την Κατερίνα Κριτσωτάκη που φρόντισε για λίγες ώρες τη Σοφία μου ώστε να τελειώσω τις εξετάσεις μου σήμερα. Την Δευτέρα στις δώδεκα το μεσημέρι θα χειρουργηθώ από τον κύριο Βάρδα στο νοσοκομείο της Σητείας μου και θα σταλεί δείγμα για βιοψία ως είθισται. Από καρδιάς να ευχαριστήσω το προσωπικό νοσηλευτές κλπ για την βοήθεια και την εξυπηρέτηση. ΑΜΑΛΙΑ μου σε αγαπώ. Όλα θα πάνε καλά. Την θετική σας ενέργεια ζητώ. Σας γλυκοφιλώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΖΈΝΗ ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗ (@jennyhiloudakiofficial)

Η Τζένη Χειλουδάκη υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz κατά τη δεκαετία του 1990, όταν η παρουσία της στον χώρο του μόντελινγκ και οι δημόσιες εμφανίσεις της συγκέντρωναν έντονο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ασχολήθηκε και με τη συγγραφή βιβλίων, διατηρώντας για αρκετά χρόνια μια ιδιαίτερη σχέση με τη δημοσιότητα και τα μέσα ενημέρωσης.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από την έντονη προβολή που συνόδευε παλαιότερα τη ζωή της. Έχει επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Σητεία της Κρήτης, όπου έχει δημιουργήσει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα.

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