Για την προσωπική της ζωή και τη δική της εκδοχή του «μεγάλου έρωτα» μίλησε η Τζένη Διαγούπη το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, σε συνέντευξή της στο Buongiorno του MEGA.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα έζησε έναν έρωτα που την άγγιξε βαθιά, ωστόσο αυτός έχει πλέον ολοκληρωθεί, αφήνοντάς την ανοιχτή σε ό,τι καινούργιο μπορεί να της φέρει η ζωή.

Όπως εξήγησε, δεν έχει ζήσει ποτέ μακροχρόνια συγκατοίκηση, ενώ μιλώντας για την έννοια του μεγάλου έρωτα παραδέχτηκε πως δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να τον ορίσει.

Για την ίδια, ο έρωτας είναι κάτι που έρχεται απρόσμενα, χωρίς προγραμματισμό, σε βρίσκει όταν δεν το περιμένεις και μπορεί να κρατήσει όσο χρειάζεται.

Η Τζένη Διαγούπη τόνισε ότι ακόμα και οι πιο έντονες σχέσεις έχουν κύκλο ζωής και πως, όσο δυνατά κι αν αισθάνεται κανείς, τελικά μαθαίνει να συνεχίζει. «Το “για πάντα” δεν ισχύει απόλυτα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι όλα στη ζωή αλλάζουν και εξελίσσονται.

Αναφερόμενη στο τι αναζητά στον επόμενο σύντροφό της, υπογράμμισε τη σημασία της δυναμικής προσωπικότητας και της κοινής κοσμοθεωρίας, λέγοντας πως οι μεγάλες ιδεολογικές διαφορές μπορούν να σταθούν εμπόδιο σε μια σχέση.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι προτιμά να είναι μόνη της παρά σε μια σχέση που δεν την εκφράζει πραγματικά, ενώ επισήμανε πως το γεγονός ότι κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δεν σημαίνει ότι απουσιάζει από αυτήν ο έρωτας.

