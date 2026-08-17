Σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Τζένη Καζάκου, δηλώνοντας ερωτευμένη. Η 26χρονη ηθοποιός, κόρη της Τάνιας Τρύπη και του Κωνσταντίνου Καζάκου, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! όπου αναφέρθηκε στον σύντροφό της, σεφ Αδριανό Τριανταφύλλου, περιγράφοντας το χρονικό της γνωριμίας τους.

Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για έρωτα με την πρώτη ματιά. Οι δυο τους διασταυρώθηκαν τυχαία σε ένα στέκι στο Μεταξουργείο ενώ διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες, και αρκούσε μια σύντομη ματιά για να ανάψει η σπίθα ανάμεσά τους.

«Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας και για τους δυο μας. Ήμασταν ο καθένας με την παρέα του σε ένα μαγαζί στο Μεταξουργείο, γυρίσαμε, κοιταχτήκαμε και απλά σταμάτησε ο χρόνος. Από τότε πέρασαν δυόμισι χρόνια και ζούμε μαζί», εξομολογήθηκε η Τζένη Καζάκου.

Η ίδια μίλησε με τρυφερότητα και για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως ο Αδριανός Τριανταφύλλου δεν γνώριζε αρχικά ποια ήταν και με τι ασχολούνταν. Όπως εξήγησε, το έμαθε στη συνέχεια από τους φίλους του, όμως αυτό δεν άλλαξε ποτέ τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει.

«Δεν του το είπα εγώ, αλλά μετά οι φίλοι του. Δεν με κοίταξε ποτέ διαφορετικά από τότε που το έμαθε και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα. Με συμβουλεύει και με υποστηρίζει, όπως κι εγώ εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τζένη Καζάκου στάθηκε ακόμη στη σημασία της εμπιστοσύνης μέσα σε μια σχέση, εξηγώντας πως για εκείνη αποτελεί βασικό συστατικό κάθε ουσιαστικού δεσμού. «Τα πάντα βέβαια έχουν να κάνουν με το πόσο εμπιστεύεσαι τον άλλον στις ερωτικές, στις φιλικές σχέσεις, ακόμη και στις οικογενειακές που δεν είναι αυτονόητες», σημείωσε.

Η ηθοποιός διανύει αυτή την περίοδο μια ιδιαίτερα δημιουργική φάση και στα επαγγελματικά της, καθώς συμμετέχει στην περιοδεία του «Ματωμένου Γάμου» του Θεσσαλικού Θεάτρου, όπου υποδύεται τη Νύφη.

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