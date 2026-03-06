Αν αναζητάς την απόλυτη έμπνευση για το επόμενο street style look σου, η Τζένη Καζάκου μόλις σου έδωσε την απάντηση.

Η νεαρή ηθοποιός απαθανατίστηκε σε μια χαλαρή στιγμή στην πόλη, παραδίδοντας μαθήματα σύγχρονου urban στυλ. Το κλειδί της εμφάνισής της; Τα New Balance sneakers της, που έχουν γίνει το «κρυφό» μυστικό των fashion insiders παγκοσμίως και έχουν κατακλύσει τα social media.

Στις φωτογραφίες, θα δεις την Τζένη Καζάκου να επιλέγει ένα ζευγάρι New Balance σε λευκό και ασημί χρώμα, με τη χαρακτηριστική chunky σόλα και τις ρετρό αναφορές από τα 90s. Δεν πρόκειται για ένα απλό παπούτσι γυμναστηρίου, αλλά για το απόλυτο fashion statement.

Το συγκεκριμένο brand έχει καταφέρει να επαναφέρει το «dad shoe» trend στην πιο κομψή του εκδοχή, κάνοντάς το την οριστική λύση αν θέλεις να συνδυάσεις την άνεση της καθημερινότητας με την υψηλή αισθητική. Το μυστικό τους βρίσκεται στην τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών που σου προσφέρουν, αλλά κυρίως στον τρόπο που αναβαθμίζουν αμέσως την εικόνα σου.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Τάνια Τρύπη & Τζένη Καζάκου: H πρώτη κοινή συνέντευξη – Μαμά και κόρη μιλούν για τη σχέση τους