Στη στολισμένη Θεσσαλονίκη απολαμβάνουν τις φετινές γιορτές η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης. Το ζευγάρι, που μετρά ήδη 11 χρόνια κοινής πορείας, ταξίδεψε στη συμπρωτεύουσα συνδυάζοντας τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του τραγουδιστή με πολύτιμο οικογενειακό χρόνο. Μαζί τους βρίσκονται φυσικά και οι δύο γιοι τους: ο 6χρονος Αρίωνας και το νέο μέλος της οικογένειας, ο μόλις επτά μηνών αδερφός του, που ζει τα πρώτα του Χριστούγεννα.

Πριν την εμφάνιση του Δήμου Αναστασιάδη, το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια ήρεμη και χαλαρή οικογενειακή βόλτα στους στολισμένους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από αυτή τους τη βόλτα, η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε και μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Ιnstagram, στην οποία βλέπουμε τον Δήμο Αναστασιάδη με τους γιους τους.

Δείτε την ανάρτηση της ηθοποιού:

