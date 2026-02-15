Ο Δήμος Αναστασιάδης διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι για τα 41α γενέθλιά του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Τζένη Θεωνά.

Η Τζένη Θεωνά μέσα από τα social media μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του συζύγου της.

«Εύχομαι να έχεις πάντα τόσους φίλους και τόση αγάπη γύρω σου! Και πάντα να είσαι άξιος της αγάπης αυτής. Είμαστε τυχεροί που σας έχουμε στην ζωή μας, φίλους, συγγενείς, κουμπάρους. Ήταν η ωραιότερη έκπληξη του κόσμου», ανέφερε η Τζένη Θεωνά.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης έγιναν ζευγάρι το 2014. Το 2019 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Αρίωνας, ενώ στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη γεννήθηκε και ο δεύτερος γιος τους.

Δείτε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων:

