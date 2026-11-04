Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης προχώρησαν στη διπλή βάφτιση των δύο γιων τους. Ανάμεσα στους νονούς των παιδιών ήταν και ο Αντίνοος Αλμπάνης, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος τότε μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με μια κάρτα που έγραφε: «από σήμερα είμαστε οικογένεια».

Λίγο καιρό μετά, είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες από τη ξεχωριστή αυτή ημέρα, προσφέροντας ιδιαίτερα εντυπωσιακά και συγκινητικά στιγμιότυπα.

Σε μία από τις πιο δυνατές εικόνες, η Τζένη Θεωνά διακρίνεται βουρκωμένη στην αγκαλιά του Δήμου Αναστασιάδη, κρατώντας σφιχτά τον έναν από τους δύο γιους τους.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioli / Event Design Studio (@iolievents)

govastiletto.gr -Δήμος Αναστασιάδης – Τζένη Θεωνά: Βάφτισαν τους δύο γιους τους με νονό τον Αντίνοο Αλμπάνη