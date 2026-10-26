Τζένη Θεωνά: Έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Δήμου Αναστασιάδη με την Πάολα

Για τη βραδινή της έξοδο, η Τζένη Θεωνά επέλεξε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα με ιδιαίτερο σχεδιασμό και διαφανείς λεπτομέρειες στο κάτω μέρος, το οποίο συνδύασε με ψηλές μαύρες μπότες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό ασημί κολιέ.

Όπως φαίνεται και στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φακός, η ηθοποιός είχε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η Τζένη Θεωνά δεν σταμάτησε να χορεύει και να τραγουδά, απολαμβάνοντας τις ερμηνείες του συζύγου της και της Πάολας.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο γιους. Ο μεγαλύτερος, Αρίωνας, γεννήθηκε το 2019, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους.

Παρά τις αυξημένες οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, οι δυο τους συνεχίζουν να στηρίζουν ο ένας τις δραστηριότητες του άλλου, με την παρουσία της ηθοποιού στην πρεμιέρα να αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

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