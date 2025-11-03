Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Τζένη Θεωνά, πριν από περίπου έναν μήνα, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά μέσα από τα social media στιγμές από τη ζωή στο σπίτι, αποκαλύπτοντας πώς προσαρμόζεται η οικογένεια στη νέα πραγματικότητα με δύο μικρούς πρωταγωνιστές.

Ο Δήμος Αναστασιάδης, σε πρόσφατες δηλώσεις του στην τηλεόραση, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τον ερχομό του δεύτερου γιου τους.

Όπως είπε, η γέννα συνέπεσε με όμορφες συγκυρίες και το συναίσθημα ήταν εξίσου δυνατό με εκείνο της πρώτης φοράς.



«Νιώθω απίστευτα ευλογημένος. Το συναίσθημα όταν γίνεσαι γονιός μένει το ίδιο κάθε φορά. Εννοείται πως ήμουν παρών στον τοκετό! Η Τζένη ήταν πραγματικός στρατιώτης – είναι εξαιρετική μαμά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, η Τζένη δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία: τον μεγάλο της γιο, Δήμο, στο πλευρό της και στην αγκαλιά της το νεογέννητο μωρό, αποτυπώνοντας με μία εικόνα όλη τη ζεστασιά αυτής της νέας οικογενειακής τους αρχής.