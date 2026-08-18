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Μια όμορφη και ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές μοιράστηκε η Τζένη Θεωνά με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός βρίσκεται αυτές τις ημέρες με την οικογένειά της και απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Η ίδια θέλησε να δώσει μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά τους, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία με τον μικρότερο γιο της.

Στο στιγμιότυπο, μαμά και γιος ποζάρουν αγκαλιά με φόντο το καλοκαιρινό τοπίο. Η Τζένη Θεωνά φορά ένα ολόσωμο μαγιό και ένα φλοράλ παρεό, ενώ ο μικρός φαίνεται να απολαμβάνει την αγκαλιά της.

«Velcro baby and sea view. Αύγουστος», έγραψε χαρακτηριστικά, συνδυάζοντας την τρυφερή οικογενειακή στιγμή με το καλοκαιρινό σκηνικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

Govastiletto.gr – Τζένη Θεωνά: Οι πρώτες διακοπές με τον οκτώ μηνών γιο της