Τις πρώτες οικογενειακές διακοπές μαζί με τον οκτώ μηνών γιο της απολαμβάνει η Τζένη Θεωνά, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την εξόρμησή τους.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και με χιούμορ αναφέρθηκε στην προετοιμασία που απαιτεί ένα ταξίδι με μικρά παιδιά, αλλά και στις… ατελείωτες βαλίτσες που συνήθως αποδεικνύονται περιττές.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, παρότι γνωρίζει πως τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ξυπόλητα και με τα απολύτως απαραίτητα όταν βρίσκονται στο χωριό, συνεχίζει κάθε φορά να γεμίζει βαλίτσες με πράγματα που τελικά δεν χρησιμοποιούνται ποτέ.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως προσπαθεί να υιοθετήσει τη φιλοσοφία του «less is more», χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι στιγμής.

Η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης είναι μαζί από το 2014 και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Το 2019 απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Αρίωνα, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 καλωσόρισαν και το δεύτερο παιδί τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχία τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

Govastiletto.gr – Τζένη Θεωνά: Η βραδινή έξοδος με τον Δήμο Αναστασιάδη στα μπουζούκια