Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Την απόλυτη ευτυχία βιώνει η Τζένη Θεωνά, καθώς πριν μερικές εβδομάδες έφερε στον κόσμο τον δεύτερο καρπό του έρωτά της με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια πλέον βρίσκεται στο σπίτι με το νεογέννητο μωρό της και απολαμβάνει τις πρώτες ημέρες με το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά της ως «νέα» μανούλα, η Τζένη Θεωνά προσπαθεί να είναι ενεργή στα social media. Πριν λίγες ώρες η ίδια δημοσίευσε στα social media μια τρυφερή στιγμή με τον νεογέννητο γιο της.

Το στιγμιότυπο το συνόδευσε με το τραγούδι «This Is Love».

