Τζένη Τζιβεριώτη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη της, Νίκη – Τι κάνει σήμερα η πρώην εστεμμένη

Η Τζένη Τζιβεριώτη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σπάρτη. Ωστόσο, μετακόμισε σε ηλικία 18 ετών στην Αθήνα και σπούδασε Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ ως φοιτήτρια και το 2001 στέφθηκε «Μις Παγκόσμιος Τουρισμός».

Τα τελευταία χρόνια, η Τζένη Τζιβεριώτη έχει «φύγει» από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια πιο ήσυχη ζωή, την οποία έχει αφιερώσει στην κόρη της, Νίκη, η οποία έχει μεγαλώσει πολύ.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr την απαθανάτισε στον κέντρο της Αθήνας μαζί με την μικρή Νίκη, να απολαμβάνουν τη βόλτα και τα ψώνια τους.

govastiletto.gr – Τζένη Τζιβεριώτη: Σπάνια εμφάνιση της πρώην εστεμμένης στο κέντρο της Αθήνας