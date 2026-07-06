Το τελευταίο αντίο στην Τζένη Ζαχαροπούλου είπαν το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι οποίοι βρέθηκαν στο Κοιμητήριο Ζωγράφου για την εξόδιο ακολουθία της.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 2 Ιουλίου, σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία.

Βαριά ήταν η συγκίνηση για την κόρη της, Κλάρα Γενιτσαριώτη, η οποία αποχαιρέτησε τη μητέρα της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, δημοσιογράφο Νάσο Γουμενίδη.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν επίσης πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άννα Φόνσου και ο Ζαχαρίας Ρόχας, τιμώντας τη μνήμη της ηθοποιού που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε το 1941 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Κατσέλη. Στα πρώτα βήματα της καριέρας της συνεργάστηκε για τρία χρόνια με τον Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας σε διεθνείς περιοδείες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Στη συνέχεια έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις συνεργασίες της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ ακολούθησαν σημαντικές συμμετοχές δίπλα σε κορυφαίους κωμικούς και πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή.

Πηγή: NDP Photo Agency