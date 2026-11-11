Βαθιά θλίψη βιώνει ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, καθώς συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από την απώλεια της μητέρας του, Σοφίας, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στο Instagram, ο γνωστός επιχειρηματίας και σύζυγος της Ιωάννας Σιαμπάνη τίμησε τη μνήμη της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα του δίδαξε. Με αφορμή το μνημόσυνο που συνέπεσε με τη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, ο ίδιος στάθηκε στη δυνατή πίστη της μητέρας του, στις δυσκολίες που ξεπέρασε στη ζωή της, καθώς και στη λατρεία που είχε για τα εγγόνια της.

«Του Αγίου Νεκταρίου ήταν χθες και συμπληρώθηκαν 40 μέρες που έφυγες για την αιωνιότητα. Λες και το είχες συνεννοηθεί με τον Άγιο να είναι αυτός που θα σε υπερασπιστεί μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού μας», έγραψε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη μητέρα του ως μια γυναίκα που αντιμετώπισε με δύναμη τις δοκιμασίες της ζωής, διατηρώντας μέχρι το τέλος την αγάπη της για την οικογένειά της. «Μαχήτρια της ζωής, έφυγες όρθια με γεμάτη την ψυχή σου από χαρά και αγκαλιές από τα εγγόνια σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο επιχειρηματίας εξέφρασε την αγάπη του για τους δύο γονείς του, καθώς το 2021 είχε χάσει και τον πατέρα του, Φώτη Σταθοκωστόπουλο.

«Μαμά μου λατρεμένη, ψυχή μου όμορφη, μου λείπεις πολύ. Σ’ αγαπάω και θα σε έχω μαζί με τον μπαμπά πάντα στην καρδιά και στη σκέψη μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Stathokostopoulos (@jimmys_statho)

Η Σοφία Σταθοκωστοπούλου έφυγε από τη ζωή την 1η Οκτωβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της. Στο τελευταίο αντίο, που πραγματοποιήθηκε στο Κοιμητήριο Βούλας, βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι νονός του μεγαλύτερου γιου του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου και της Ιωάννας Σιαμπάνη.

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