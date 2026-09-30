Η εκδήλωση «Red Dress – Η Αλήθεια της Καρδιάς» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς με παρουσιάστρια τη Βίκυ Καγιά.

Το «παρών» στη φιλανθρωπική εκδήλωση έδωσαν και αρκετοί εκπρόσωποι της εγχώριας showbiz, οι οποίοι εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στη βραδιά. Ανάμεσα σε αυτούς ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τζίνα Αλιμόνου σε μία σπάνια κοσμική εμφάνιση.

Η Τζίνα Αλιμόνου για την περίσταση επέλεξε κόκκινο φόρεμα με το ένα χέρι έξω και κόκκινο κραγιόν. Κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα με την ομορφιά της και το διαχρονικό της στυλ. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, αποκαλύπτοντας πως εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση, ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια απουσίας.

«Θέλω σιγά σιγά να επιστρέψω στην τηλεόραση. Γιατί, τώρα, είναι πάνω από δέκα χρόνια που απέχω και μου έχει λείψει πολύ. Μεγαλώνουν τα παιδιά μου, κάνουν και αυτά τα προγράμματα τους, τα βοηθάω σ’ αυτά, αλλά θέλω και σιγά σιγά να επιστρέψω» δήλωσε η Τζίνα Αλιμόνου.

Μπορεί να μην έχει εμφανιστεί σε νέες τηλεοπτικές δουλειές εδώ και χρόνια, όμως το κοινό εξακολουθεί να τη βλέπει μέσα από σειρές που προβάλλονται ξανά. Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ αυτή τη συνθήκη, σχολιάζοντας: «Τουλάχιστον δεν απέχω! Απέχω δηλαδή και δεν απέχω κιόλας».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το «επεισόδιο» με τον πρώην σύντροφό της – «Με χτύπησε, πρέπει να τιμωρηθεί»