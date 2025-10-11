Η Τζίνα Αλιμόνου μίλησε, για πρώτη φορά, στην κάμερα για τον πρώην σύντροφό της, τον οποίο κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία.

Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Τζίνα Αλιμόνου