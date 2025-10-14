Έλληνες influencers. Δύο λέξεις, οι οποίες πριν από μία δεκαετία, δεν σήμαιναν απολύτως τίποτε για την καθημερινότητα του Έλληνα, σήμερα αποτελούν ένα ιδιαίτερα επικερδές επάγγελμα για όσους και -κυρίως- όσες το ασκούν, με τον ετήσιο τζίρο τους να ξεπερνάει τα 90 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς.

Μια μόδα που ξεκίνησε από τις αναρτήσεις διάφορων καλλίγραμμων Ελληνίδων για την καλοκαιρινή τους καθημερινότητα, με σέξι μαγιό στις παραλίες, ή από τις νυχτερινές τους εξορμήσεις στα διάφορα μπαράκια της Μυκόνου, της Σαντορίνης και άλλων νησιών, εξελίχθηκε σύντομα σε καθημερινή προβολή των δραστηριοτήτων τους στο Instagram, το facebook και άλλες ιστοσελίδες στα social media, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες, ή κατά περίπτωση και χιλιάδες, ακολούθους -κοινώς followers- των stories και των reels, που αναρτούν.

Πίσω λοιπόν από κάθε ανάρτηση κρύβεται ένα καλά δομημένο οικονομικό σύστημα που φέρνει έσοδα δεκάδων χιλιάδων ευρώ κάθε μήνα, σε όσους ξέρουν να διαχειρίζονται τα εργαλεία της ψηφιακής επιρροής και να … αντλούν ακολούθους – θαυμαστές, χωρίς να χρειαστεί να μοχθήσουν ιδιαίτερα.

Εν έτει 2025, το νέο αυτό επάγγελμα δεν είναι απλά το πιο «λαμπερό», αλλά και εξαιρετικά επικερδές, για τις Ελληνίδες influencers, που ακολουθώντας τα πρότυπα των συναδέλφων τους στο εξωτερικό – βλέπε Κίμ Καρντάσιαν κλπ- έχουν μετατραπεί σε επιχειρηματίες, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη και κάνοντας τζίρους που ζαλίζουν.

Επάγγελμα … Τούνη

Αναμφίβολα η πιο γνωστή influencer, στην Ελλάδα έχοντας μακράν τους περισσότερους ακολούθους (πάνω από 1.2 εκατομμύρια) και βέβαια τα περισσότερα κέρδη είναι η Ιωάννα Τούνη. Η εκ Θεσσαλονίκης προερχόμενη περσόνα, βγάζει εδώ και χρόνια στα … μανταλάκια των social media την προσωπική της ζωή, με συνεχόμενες αναρτήσεις και φυσικά έχει εξελίξει σε απόλυτα κερδοφόρο αυτή την αλληλεπίδραση με τους followers της.

Η δημοσίευση του ισολογισμού της μονοπρόσωπης εταιρείας της Ιωάννας Τούνη, μιας από τις πιο γνωστές influencers της χώρας, δείχνει τα ασύλληπτα για τον κάθε απλό εργαζόμενο ποσά, που κερδίζουν οι influencers, το τι χρεώνουν για κάθε post, ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι βάσει κερδών και αριθμών ακολούθων, αλλά και τον συνολικό τζίρο τους για το τρέχον έτος που αγγίζει μέχρι στιγμής τα 90 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς παραγόντων της αγοράς. Το ποσό αυτό, εξηγούν οι ίδιες πηγές, οι οποίες επισημαίνουν ότι η εκτίμηση είναι μάλλον συντηρητική, περιλαμβάνει τόσο τα έσοδα από brands (διαφημιστικά συμβόλαια, χορηγίες, ambassador deals), όσο και τα εισοδήματα από προσωπικά e-shops, workshops, guest εμφανίσεις, ακόμα και NFTs ή personal branding tools.

Σύμφωνα λοιπόν, με τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ του ισολογισμού της εταιρείας της Ιωάννας Τούνη, το 2024 η εταιρεία J. TOUNI Μονοπρόσωπη ΙΚΕ εμφανίζει κύκλο εργασιών ύψους 2.063.213 ευρώ και καθαρά κέρδη 1.541.461 ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη ξεπερνούν το 1,8 εκατ., ενώ η καθαρή θέση διαμορφώνεται στα 2,47 εκατ. ευρώ. Τα πάγια της εταιρείας από 5.847 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο σκαρφαλώνουν στα 242.023 ευρώ, ενώ τα αποθέματα από 2.800 ευρώ σε 232.680 ευρώ.

Αλήθεια ποιο άλλο … επάγγελμα, άραγε, θα μπορούσε να αποδίδει χωρίς κόπο και μόχθο, τέτοια ποσά; Και φυσικά χωρίς να χρειάζεται σπουδές σε κάποιο Πανεπιστήμιο, ή άλλη Ανώτατη Σχολή, ούτε φυσικά κάποιο Μεταπτυχιακό. Επάγγελμα … influencer, λοιπόν, όπως επιτάσσει η μόδα των καιρών και ποιος γονέας, ή δάσκαλος, θα πείσει το κάθε νέο παιδί να μην το ακολουθήσει;

Οι πιο δραστήριοι του χώρου έχουν περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, καθώς δεν αρκούνται πια σε απλές αναρτήσεις της καθημερινότητάς τους. Ιδρύουν σχολές, κάνουν licensing σε προϊόντα, δημιουργούν joint ventures με εταιρείες ρούχων ή καλλυντικών. Στην πραγματικότητα, το influencer marketing δεν είναι πια μια απλή ανάρτηση. Είναι ένας κλάδος επαγγελματιών contentcreators με αμοιβές που φτάνουν -και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν- εκείνες ενός CEO μεγάλης επιχείρησης.

Ο ιδιαίτερα ενδιαφέρων πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους τζίρους των top Ελληνίδων και Ελλήνων influencer, με τον αριθμό των followers τους, τα ποσά που χρεώνουν, τα εκτιμώμενα έσοδά τους, αλλά και τις άλλες δραστηριότητες που τους αποφέρουν κέρδη. Στην εξάδα βρίσκεται το πρώην ανδρόγυνο Ιωάννα Τούνη- Δημήτρης Αλεξάνδρου, αλλά και οι Αθηνά Οικονομάκου, Κατερίνα Καινούργιου, Χριστίνα Μπόμπα και Έλενα Γαλυφά.

Τι εστί Influencer;

Σε αυτό το ερώτημα ακριβής απάντηση δεν υπάρχει. Ως influencer λογίζεται η γυναίκα ή ό άνδρας που μπορεί να επηρεάσει τους followers – ακολούθους της ή του, αντίστοιχα σε βαθμό που να τους «οδηγεί» σε συγκεκριμένη κοινωνική ή καταναλωτική συμπεριφορά. Να επηρεάσει δηλαδή τους ακολούθους του να κάνουν ό,τι και αυτή ή αυτός.

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στη διαφημιστική αγορά, ως influencers λογίζονται όσοι έχουν λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κυρίως Instagram και TikTok) με περισσότερους από 10.000 followers. Υπάρχουν περίπου 1.500 τέτοια προφίλ. Από αυτά περίπου τα 500 ανήκουν σε εταιρείες, οπότε τα φυσικά πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν ως influencers είναι περίπου 1.000. Στη χώρα μας υπάρχουν και εταιρείες, όπως η Rênfluence, η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό των επιχειρήσεων διαφημιστικές εκστρατείες μέσω influencer. Δείτε ακολούθως τους πιο δημοφιλείς, με πρώτο τον Chris Kogias.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι πιο περιζήτητοι σε ό,τι αφορά την προώθηση προϊόντων δεν είναι τόσο οι διάσημοι από τον αθλητισμό ή την τηλεόραση, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, αθλητές στίβου, ή ηθοποιοί και τραγουδιστές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, όσο αυτοί που έγιναν διάσημοι μέσα από τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Άλλωστε, οι απευθείας δωρεές που παίρνουν από τους ακολούθους τους, τους έχουν κάνει πλούσιους. Πέρα από αυτό, εμφανίζουν καλύτερο content, καθώς ξέρουν να χρησιμοποιούν το Instagram όπως ο κόσμος θέλει να τους βλέπει και να «χειραγωγούν» τον αλγόριθμο, ενώ μπορούν να αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, μη έχοντας άλλη ουσιαστική απασχόληση.

Βέβαια, για να γίνει κανείς πραγματικά επιτυχημένος influencer, χρειάζεται να αφιερώσει πολύ χρόνο, εκτός από τύχη. Πρέπει να ασχολείται συνεχώς με τα κοινωνικά δίκτυα και τους ακολούθους του, να ανεβάζει διαρκώς πρωτογενές, πρωτότυπο και ποιοτικό περιεχόμενο, να διαβάζει πολύ και να είναι ενημερωμένος για το πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι.

Τα βίντεο που αναρτά πρέπει να έχουν συγκεκριμένη δομή αλλά και συγκεκριμένα φίλτρα. Επίσης πρέπει να συνομιλεί με το κοινό του, να απαντά στα μηνύματα και στα σχόλια, να συζητά με τους χρήστες της εκάστοτε εφαρμογής. Δεν είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν όλοι, γι’ αυτό και οι πιο επιτυχημένοι influencers στην Ελλάδα είναι περίπου 20.

Σε ότι αφορά βέβαια τα πραγματικά έσοδα των διαφόρων Ελλήνων influencers, δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που «χρεώνουν» στην ίδια εταιρεία τα έσοδα και από τις άλλες δραστηριότητές τους, ενώ υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν να κρατούν τα έσοδά τους «χαμηλά στο ραντάρ» ώστε να μην προκαλούν την κοινωνία, να μην «πρωταγωνιστούν» σε συζητήσεις και ρεπορτάζ πρωινών κυρίως εκπομπών, και κυρίως να μην προκαλέσουν το «ενδιαφέρον» εγκληματικών στοιχείων.

Πολλοί influencers έχουν προχωρήσει στη σύσταση εταιρειών. Άλλοι διατηρούν προσωπικές ΙΚΕ, άλλοι ομόρρυθμες επιχειρήσεις με συνεργάτες ή συντρόφους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που αξιοποιούνται εξωτερικοί φορείς (μάνατζερ, πλατφόρμες). Οι πιο συγκροτημένοι έχουν ενσωματώσει τα έσοδά τους σε πλήρες επιχειρηματικό μοντέλο, με λογιστή, φοροτεχνικό, συμβόλαια συνεργασίας, τιμολόγηση, στόχους απόδοσης, κλπ.

Οι λιγότερο … μπασμένοι κόβουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή δουλεύουν «μέσω DM» (δηλαδή προσωπικών, απευθείας μηνυμάτων), δηλαδή συνεννοήσεις μέσω Instagram και πληρωμές μέσω Revolut ή PayPal, αλλά και … «μαύρα».

Υπάρχουν βέβαια και οι influencers με πραγματικά «έσοδα μηδέν», που το κάνουν για να πάρουν δωρεάν το προϊόν ή την υπηρεσία. Μπορεί δηλαδή κάποιος να ζητήσει να παρουσιάσει ένα ξενοδοχείο στους ακολούθους του με αντάλλαγμα πληρωμένες διακοπές. Ή να κάνει το ίδιο με ένα εστιατόριο, με αντάλλαγμα το δείπνο μιας βραδιάς. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό «λειτουργεί», ή οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, αφού η άρνηση του καταστηματάρχη στον influencer μπορεί να φέρει κάτι που θυμίζει εκβιασμό: «Αν δεν με φιλοξενήσεις στο ξενοδοχείο σου, θα πω στους ακολούθους μου ότι είναι βρώμικο. Θα δυσφημήσω το εστιατόριό σου λέγοντας ότι τα φαγητά δεν τρώγονται».

Η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να ψάχνει

Το πρόβλημα ξεκινά όταν τα μεγάλα ποσά που αναφέρονται ως έσοδα, δεν περνούν ποτέ από την Εφορία. Οι πληρωμές σε είδος (προϊόντα, ταξίδια, διανυκτερεύσεις), οι ιδιωτικές συμφωνίες με μικρές επιχειρήσεις, και άλλες δραστηριότητες δημιουργούν μια εικόνα με ελάχιστη έως μηδενική διαφάνεια. Η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να ψάχνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2025 έχουν γίνει ήδη πάνω από 150 στοχευμένοι έλεγχοι σε λογαριασμούς influencers με πάνω από 100.000 followers, καθώς έχει διαπιστωθεί τεράστια διαφορά μεταξύ προβολής και φορολογούμενου εισοδήματος. Ιnfluencers με καθημερινή έκθεση σε ακίνητα, πολυτελή ρούχα, ταξίδια σε Μαλδίβες και κλαμπ στα Εμιράτα εμφανίζονταν να δηλώνουν λιγότερα από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έτσι στην ΑΑΔΕ έχει συγκροτηθεί εξειδικευμένη «task force» με 10 «ράμπο» για τους influencers, όπως εξηγούν φοροτεχνικοί, δουλειά των οποίων είναι να σκανάρουν τα επίμαχα προφίλ, συγκρίνοντας με ψηφιακά εργαλεία και Tεχνητή Nοημοσύνη το lifestyle που προβάλλεται και τα αντίστοιχα ποσά που δηλώνουν στην Εφορία. Συγκεκριμένα το 2024 ελέγχθηκαν 20 ΑΦΜ που αντιστοιχούσαν σε γνωστούς influencers.

Οι πιο πετυχημένοι Έλληνες influencers

Οι Έλληνες influencers διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες.

Οι Micro-influencers (5.000-50.000 followers): Διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το κοινό τους, έχουν αυθεντικότητα, μικρότερο κόστος συνεργασίας και αποτελούν στόχο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρεώνουν από 100 έως 300 ευρώ ανά story και 300 έως 800 ευρώ για post στο feed.

Οι Macro-influencers (50.000-500.000 followers): Επαγγελματίες του χώρου, με οργανωμένο περιεχόμενο, agencies, επαναλαμβανόμενες συνεργασίες και υψηλότερες χρεώσεις. ΄Ενα story μπορεί να κοστίζει από 400 έως 1.000 ευρώ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post+stories κυμαίνεται στα 1.500-3.500 ευρώ.

Οι Mega-influencers (άνω των 500.000 followers): Είναι celebrities, πολλές φορές με τηλεοπτική ή δημοσιογραφική πορεία. Οι συνεργασίες μαζί τους ξεκινούν από 4.000 ευρώ ανά καμπάνια και αγγίζουν τα 30.000 ευρώ για μηνιαία συμβόλαια. Τα brands τούς βλέπουν ως ασφαλή επένδυση προβολής. ΄Οχι πάντα ως value for money.

Σε ό,τι αφορά το 2025, οι mega-influencers μπορούν να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 20.000 ευρώ τον μήνα από συνεργασίες, με τους πιο επιτυχημένους να συνδυάζουν πωλήσεις δικών τους προϊόντων και συνδρομητικές υπηρεσίες. Άλλωστε ένα influencer shop με 2.000 παραγγελίες τον μήνα, μπορεί να αποφέρει περισσότερα από 200.000 ευρώ καθαρά τον χρόνο!

Αναφορικά με τις πιο κερδοφόρες κατηγορίες, τις περισσότερες χορηγίες έχει ο κλάδος της μόδας και της ομορφιάς, ακολουθούμενος από τον Mommy/Family που απολαμβάνει την ισχυρή εμπιστοσύνη του κοινού. Ακολουθεί ο κλάδος Fitness/Wellness, ο ταξιδιωτικός και ο Tech & Finance, με υψηλής αξίας συνεργασίες.

Πίσω από τα προφίλ βρίσκονται e-shops, clothing brands, καλλυντικά, μαθήματα, συνδρομητικές πλατφόρμες, πλατφόρμες video-on-demand, σειρές βιβλίων, ακόμη και workshops με εισιτήριο.

Για παράδειγμα, ένας beauty influencer μπορεί να έχει έσοδα από posts, πωλήσεις affiliate μέσω link στο bio, δικά του προϊόντα σε e-shop, σεμινάρια αισθητικής, χορηγίες σε reels.

Από την άλλη, ένας travel influencer, εκτός από την απευθείας διαφήμιση, μπορεί να κλείνει συνεργασίες με ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές, να απολαμβάνει τις πληρωμές ανά view από το κοινωνικό δίκτυο, αλλά και πωλήσεις preset/edit packs.

Οι συνολικές ετήσιες απολαβές για top creators στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τα 300.000 ή 400.000 ευρώ – ιδιαίτερα όταν υπάρχει διεθνής απήχηση.

Mega-influencers στην Ελλάδα, ήτοι αυτοί που έχουν τους περισσότερους followers σε Instagram, TikΤok, Facebook κ.λπ. λογίζονται οι Άκης Πετρετζίκης και Κώστας Τσιμίκας (1,8 εκατομμύρια έκαστος), Ελένη Μενεγάκη και Ελένη Φουρέιρα (1,3 εκατομμύρια έκαστη), Ανδρέας Γεωργίου (1,2 εκατομμύρια), Ιωάννα Τούνη και Αλέξανδρος Κοψιάλης (1,1 εκατομμύρια έκαστος), Αθηνά Οικονομάκου, Κωνσταντίνος Αργυρός, Σάκης Τανιμανίδης, Σάκης Ρουβάς και Φαίη Σκορδά (1 εκατομμύριο έκαστος).