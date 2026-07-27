Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Τζων Τίκης, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του και σε όσους τον αγάπησαν μέσα από την πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν πριν από λίγες ημέρες οι δύο κόρες του, Άντζελα και Ανίτα, μέσω της επίσημης σελίδας του καλλιτέχνη στο Facebook.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου επανήλθαν με νέα ανακοίνωση, ενημερώνοντας για τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας.

Σύμφωνα με την ανάρτησή τους, η κηδεία του Τζων Τίκη θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας.

Στο μήνυμά τους αναφέρουν: «Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας. Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους».

Govastiletto.gr – Τζων Τίκης: Όλη η αλήθεια για τον θάνατο του Ελληνοαυστραλού τραγουδιστή