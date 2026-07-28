Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Τζων Τίκης, σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του και σε όσους τον αγάπησαν μέσα από την πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Τζων Τίκη, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας.

Το παρών στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων η Μάγδα Τσέγκου, η Μπέσσυ Αργυράκη και ο Μηνάς Κόκκορης.

Συντετριμμένες ήταν οι δυο κόρες του Τζων Τίκη, Άντζελα και Ανίτα, οι οποίες ήταν από νωρίς στην εκκλησία για να συνοδεύσουν τον πατέρα τους στην τελευταία του κατοικία.

Δείτε φωτογραφίες:

Αννίτα Τίκη

Μάγδα Τσέγκου

Μηνάς Κόκκορης

Μπέσσυ Αργυράκη

Άντζελα Τίκη

Η διαδρομή του στη μουσική

Στα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής, αποφάσισε να αγγλοποιήσει το όνομά του σε John Tikis και δημιούργησε το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία και κερδίζοντας τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Στη συνέχεια, ξεχώρισε ως ερμηνευτής με το συγκρότημα «Λεβεντόπεδα», καθηλώνοντας το κοινό με τις ερμηνείες του τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα κομμάτια.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε δυναμικά τη δισκογραφική του πορεία. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε από τη Sonora ο πρώτος του προσωπικός δίσκος με τίτλο «Τζων Τίκης», εγκαινιάζοντας μια πλούσια καριέρα με συνολικά 17 άλμπουμ, με τελευταίο το «Άσε την αγάπη οδηγό».

Στο απόγειο της καριέρας του, υπήρξε από τα πιο δυνατά ονόματα της νυχτερινής Αθήνας, εμφανιζόμενος στα μεγαλύτερα κέντρα της εποχής και συνεργαζόμενος με τα σπουδαιότερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.

Η τηλεοπτική παρουσία: Το 1980 ανέλαβε για τέσσερα χρόνια την παρουσίαση της αυστραλιανής εκπομπής «Let’s go Greek endaxi».

Η στροφή στο ρεπερτόριο: Αν και ξεκίνησε ως pop τραγουδιστής, στην πορεία πέρασε με επιτυχία στο ελαφρολαϊκό τραγούδι, υπηρετώντας το μέχρι το τέλος της διαδρομής του.

Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: Το 1980 ανέβηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης διαγωνιζόμενος με το τραγούδι «Χριστούγεννα στον Πόλεμο».