Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου ζουν εδώ και λίγους μήνες κάτω από την ίδια στέγη στην Αθήνα, πλέον ως παντρεμένοι, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της νέας τους καθημερινότητας.

Όποτε το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, αγαπούν να κάνουν βόλτες στο κέντρο της πόλης, και μία από αυτές τις στιγμές απαθανάτισε ο φωτογραφικός μας φακός.

Το ζευγάρι περπατούσε χαλαρά, δίπλα δίπλα, μαζί με τον αγαπημένο τους σκύλο, μιλώντας μεταξύ τους και αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φλας των παπαράτσι.

Στυλιστικά ήταν ασορτί, με σκούρο μπλε τζιν και μαύρες μπλούζες, ενώ η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε το look της με ένα κομψό ασπρόμαυρο σακάκι, προσθέτοντας μια δόση chic urban στυλ στη casual εμφάνισή τους.

Η εικόνα τους δείχνει την απόλυτη άνεση και αρμονία του ζευγαριού, που απολαμβάνει μικρές, καθημερινές στιγμές, κάνοντας τη ζωή τους στην πόλη ακόμα πιο όμορφη.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

