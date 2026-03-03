Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε στο κέντρο της Αθήνας τον Τζώνη Καλημέρη και την Ελπίδα Ιακωβίδου, σε μια χαλαρή βόλτα λίγους μήνες μετά το γάμο τους.

Ο 68χρονος πρώην διευθυντικό στέλεχος του Open και η 44χρονη Κύπρια παρουσιάστρια, που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 19 Ιουλίου 2025 στο γραφικό Νυμφαίο, έδειχναν ευδιάθετοι και χαλαροί, περπατώντας σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Ο Τζώνη Καλημέρης επέλεξε casual ντύσιμο, με σκούρο πράσινο puffer jacket, μπλε τζιν και αθλητικά παπούτσια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή του με μαύρα γυαλιά ηλίου. Διατήρησε ένα διακριτικό και άνετο ύφος, ιδανικό για καθημερινή έξοδο στο κέντρο.

Η Ελπίδα Ιακωβίδου κινήθηκε σε γήινους τόνους, επιλέγοντας μακρύ shearling παλτό σε καφέ απόχρωση με μπεζ επένδυση, το οποίο συνδύασε με καφέ ζιβάγκο, μαύρη δερμάτινη μίνι φούστα, μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο και μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Το ζευγάρι περπάτησε δίπλα-δίπλα, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα αδιάκριτα βλέμματα, απολαμβάνοντας την έξοδό του στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

