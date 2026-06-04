Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου πραγματοποίησαν, στις 2 Μαΐου, μια σπάνια, και ιδιαίτερα κομψή, κοινή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο γραφικό Νυμφαίο, τον Ιούλιο του 2025, απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι ξέρει να κρατά τις ισορροπίες ανάμεσα στην έντονη επαγγελματική ζωή και την προσωπική ευτυχία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η casual chic βόλτα στο κέντρο

Η ανοιξιάτικη Αθήνα αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για τον περίπατό τους. Ο φωτογραφικός φακός τούς εντόπισε σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, με τους δυο τους να δείχνουν εξαιρετικά ευδιάθετοι, χαλαροί και απορροφημένοι σε μια ζεστή συζήτηση.

Η λαμπερή παρουσιάστρια μαγνήτισε τα βλέμματα επιλέγοντας ένα απόλυτα fresh ανοιξιάτικο σύνολο, ιδανικό για τις θερμοκρασίες του Μαΐου.

Πάντα πιστός στην urban minimal αισθητική του, ο έμπειρος tech και media executive συνδύασε την άνεση με την κομψότητα.

Παρά τα 23 χρόνια διαφοράς ηλικίας, για τα οποία έχουν μιλήσει ανοιχτά, η χημεία και η απόλυτη σύμπλευσή τους ως ζευγάρι ήταν εμφανής σε κάθε τους βήμα.

Η νέα καθημερινότητα στην Αθήνα

Μετά την απόφαση της Ελπίδας Ιακωβίδου να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα, και να αφήσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Κύπρο, οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια όμορφη κοινή βάση στην πρωτεύουσα. Όπως έχουν εξομολογηθεί και οι ίδιοι σε σπάνιες κοινές τηλεοπτικές τους συνεντεύξεις, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα έγινε με οδηγό την αγάπη και την αμοιβαία κατανόηση.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Τζώνη Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας