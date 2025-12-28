Ο Τζώνη Καλημέρης μίλησε για τη γνωριμία του με την Ελπίδα Ιακωβίδου, αποκαλύπτοντας την πρώτη αντίδραση που είχε όταν είδε φωτογραφία της.

Ο παρουσιαστής παραχώρησε κοινή συνέντευξη με τη σύζυγό του στην εκπομπή «Τετ-Α-Τετ», μιλώντας για την αρχή της σχέσης τους και τον γάμο τους, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στο Νυμφαίο.

Στην εκπομπή, ο Τζώνη Καλημέρης περιέγραψε πως γνώρισε την Ελπίδα, όταν ο παιδικός του φίλος και μετέπειτα κουμπάρος τους, του ανέφερε ότι στο ταξίδι στο Νυμφαίο θα συμμετείχε και μια Κύπρια παρουσιάστρια.

Όταν του έστειλαν τη φωτογραφία της, έκανε αμέσως το χαρακτηριστικό σχόλιο: «Αυτή την παντρεύομαι». Όπως είπε με χιούμορ, δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι αυτό το αστείο θα γινόταν πραγματικότητα.

Η Ελπίδα Ιακωβίδου αποκάλυψε πως έμαθε για αυτή τη δήλωση την ημέρα του γάμου τους, από τον ίδιο τον κουμπάρο τους.

Ο Τζώνη Καλημέρης αναφέρθηκε επίσης στην μεγάλη αλλαγή που έκανε η σύζυγός του, αφήνοντας τη δουλειά της στην Κύπρο, για να έρθει στην Ελλάδα, σημειώνοντας πως τον αγχώνει ακόμα αυτή η απόφαση.

Τέλος, ο παρουσιαστής σχολίασε και τα σχόλια που υπήρξαν για τη σχέση τους και τη διαφορά ηλικίας, λέγοντας πως δεν διάβασε κάτι αρνητικό στα μέσα ενημέρωσης και πως δεν δίνει σημασία σε όσα γράφονται κάτω από δημοσιεύσεις στα social media.

Govastiletto.gr – Τζώνη Καλημέρης: «Σπάει» τη σιωπή του για τον καρκίνο – «Πήγα στην Αμερική για να κάνω θεραπείες και ακτινοβολίες»