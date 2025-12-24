Σε μια εξομολόγηση ψυχής προχώρησε ο Τζώνη Καλημέρης την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, καλεσμένος στην εκπομπή “Πρωινό”. Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην προσωπική του διαδρομή και τη σκληρή αλλά νικηφόρα μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

«Έχω παλέψει πολλές φορές στη ζωή μου με την υγεία μου, αλλά πάντα μένω ψύχραιμος. Η οικογένεια και τα παιδιά μου είναι το καταφύγιό μου. Δεν είμαι θρήσκος, πιστεύω όμως στον Θεό», ξεκίνησε να λέει.

«Όταν χώρισα στον προηγούμενο γάμο μου, πήγα σε ψυχολόγο λόγω των παιδιών. Όταν νόσησα από καρκίνο, δεν χρειάστηκα ψυχολογική βοήθεια. Όταν διαγνώστηκα, μου πρότειναν να πάω σε ψυχολόγο για υποστήριξη, αλλά δεν πήγα. Και στην Αμερική που πήγα για να κάνω τις θεραπείες και τις ακτινοβολίες, μου είπαν το ίδιο, αλλά δεν θεώρησα ότι πρέπει να πάω σε ομάδα υποστήριξης. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, ήξερα ότι δεν είναι μεταστατικός και ότι αυτό που θα κάνω εκεί θα βοηθήσει ώστε να παραμείνει ο καρκίνος σε ύφεση. Εκεί έχασα λίγο “ύψος”», εξομολογήθηκε ο Τζώνη Καλημέρης.

