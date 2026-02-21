Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης ήταν ένας από τους καλεσμένους της Αθηναϊδας Νέγκα, το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή της, «Καλύτερα Αργά».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα, αλλά και το λόγο που αποφάσισε να το αλλάξει όταν ξεκίνησε την πορεία του στην υποκριτική. Ακόμη, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχει η μεγάλη του κόρη με τις δύο μικρότερες, εξηγώντας ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα έκανε άλλα παιδιά, ειδικά μετά από τόσα χρόνια.

«Το πρώτο μου όνομα, το κανονικό ήταν Ζαν Πιέρ Καϊρους. Όταν πρωτοβγήκα στη δουλειά, το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη Δαλιανίδη και μου είχε πει ότι αν βγω με αυτό το όνομα θα με πουν ψωνάρα. Γι’ αυτό έμεινε το Τζώνυ και το επώνυμο της μαμάς. Με το κανονικό μου όνομα με φώναζε η γιαγιά και οι συγγενείς μου από τον Λίβανο.

Από τον Λίβανο έφυγα επτά ετών…Όταν ξαναπήγα στα 14 ήταν πιο περίεργα τα πράγματα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια γιαγιά που έβγαινε και πυροβολούσε από το παράθυρο, και για να πάμε σπίτι της έπρεπε να περάσουμε 1-1,5 ώρα από ελέγχους και διάφορα τέτοια. Είμαστε καθολικοί μαρωνίτες. Η μαμά ήταν ορθόδοξη. Όταν παντρεύτηκε, παντρεύτηκε καθολικά. Ήταν ένας γάμος που στην Ελλάδα δεν υπήρχε, αλλά στο εξωτερικό θεωρούνταν παντρεμένη» αποκάλυψε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Αναφερόμενος στα παιδιά του, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης είπε: «Έχω μια κόρη 31 ετών και τα άλλα δυο μου παιδιά είναι τεσσάρων και έξι ετών. Έχω τρεις κόρες. Η μεγάλη μου κόρη αισθάνεται υπέροχα που έχει δυο τόσο μικρές αδελφές, τις λατρεύει και μερικές φορές μου βάζει χέρι να μη τις μαλώνω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα και άλλα παιδιά. Αν δεν είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου, δε θα έκανα άλλα παιδιά, αν δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μαζί της».

