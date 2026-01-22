Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή την παράσταση που πρωταγωνιστεί στο Θέατρο Αλκμήνη.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με το χρόνο, τις κόρες του και την ενασχόλησή του με την εστίαση. «Δεν με αγχώνει ο χρόνος γιατί έχω τρεις κόρες. Δεν λέω ότι θα με κοιτάξουν οι κόρες μου, δεν το λέω γι’ αυτό. Αλλά έχω κάποιον. Έχω τη γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ», είπε αρχικά ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την περίοδο των παιδικών του χρόνων, όταν γνώρισε την Ελένη Μενεγάκη, με την οποία έκαναν παρέα στην ίδια γειτονιά.

«Είχαμε μεγαλώσει με την Ελένη, ήμασταν σχεδόν στην ίδια γειτονιά, Φωκίωνος Νέγρη. Ωραία χρόνια, γλυκά. Ήταν ανέμελα από όλες τις πλευρές τα πράγματα. Έκανα παρέα με την Ελένη, ναι, και μέχρι και τώρα δηλαδή, αν και έχουμε χαθεί σαν επαφή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά δηλαδή, όταν η Ελένη πια είχε γίνει η Ελένη Μενεγάκη, ήταν πολύ ωραίο γιατί κάναμε, περνάγαμε ωραία», είπε αρχικά ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Μιλώντας για τις συνεργασίες του με τον Γιάννη Δαλιανίδη και τον Νίκο Φόσκωλο, είπε: «Στην καρδιά μου μένει ο Δαλιανίδης πάντα. Ο Γιάννης ήταν δάσκαλος. Ο Νίκος δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε «αυτό» και τελείωσε. Δηλαδή δεν θα ήταν δίπλα σου. Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν είναι αυτός που αγαπάει τον ηθοποιό του. Μου έκανε πάρα πολύ καλό η Λάμψη, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά από κει και ύστερα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δάσκαλος».

Αναφερόμενος στην «Λάμψη», ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη σχέση του με τον Χρήστο Πολίτη και τα τελευταία χρόνια της σειράς, τα οποία χαρακτήρισε ως βασανιστικά.

«Πετάω τελευταία χρόνια της Λάμψης που έμεινα. Το λέω με πίκρα. Όπως το είχε πει και ο Χρήστος Πολίτης και συμφώνησα μαζί του, γιατί τα λέγαμε πολύ συχνά, ήμασταν φίλοι, συνεργάτες πολλά χρόνια με τον Χρήστο και πριν τη Λάμψη. Και λυπάμαι που έφυγε έτσι όπως έφυγε ο Χρήστος. Δηλαδή έφυγε με μία.. έφυγε πικραμένος γενικά.

Δεν θέλω να τα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της Λάμψης. Ήτανε πολύ βασανιστικά για μένα», εξομολογήθηκε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

