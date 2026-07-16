Ανείπωτος θρήνος και σοκ επικρατεί από την είδηση του πρόωρου και αιφνίδιου θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία μόλις 51 ετών. Ο μουσικός, που αγαπήθηκε από το κοινό στις αρχές των ’00s μέσα από το θρυλικό ριάλιτι «Bar» του Mega και ήταν γιος της κοσμοπολίτισσας Ματούλας του Κολωνακίου, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με μηνύματα συγκίνησης, καθώς φίλοι τον αποχαιρετούν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Ανάμεσά τους και ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, ο οποίος μοιραζόταν μία στενή φιλία με τον αείμνηστο Λορέντζο Καριέρε.

Ο ίδιος μέσα από μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά: «Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα ρε αδερφέ μου… Δυστυχώς μου την έκανες, δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ… Σ’ αγαπάω πολύ, γεια» ήταν τα λόγια του, με τον ίδιο να δείχνει συντετριμμένος με τον χαμό του.

govastiletto.gr – Λορέντζο Καριέρε: Η δύσκολη παιδική ηλικία, η σχέση με τη Ματούλα και ο έρωτας με την Έλενα Κατραβά