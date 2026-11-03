Η Τζωρτίνα Σερπιέρη, η κόρη της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, πραγματοποίησε μια δημόσια εμφάνιση στο θέατρο, επιλέγοντας ένα κομψό σύνολο με διαχρονικά κομμάτια.

Η Τζωρτίνα Σερπιέρη βρέθηκε στο θέατρο Μικρό Παλλάς, όπου παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι».

Η κόρη της Μαρινέλλας, η οποία διατηρεί γενικά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη συχνή δημοσιότητα, έδωσε το «παρών» στη θεατρική βραδιά, πραγματοποιώντας μία από τις λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις της.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr την απαθανάτισε καθισμένη στις θέσεις των θεατών, χαμογελαστή και ευδιάθετη, λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης.

Η Τζωρτίνα Σερπιέρη επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό και ανεπιτήδευτο σύνολο, συνδυάζοντας ένα σκούρο μπλε σακάκι με λευκό πουκάμισο. Την εμφάνισή της αναβάθμισε ένα κόκκινο πλεκτό, το οποίο είχε ρίξει στους ώμους και δέσει μπροστά, προσθέτοντας χρώμα στο σύνολο.

Ολοκλήρωσε το look της με μια μαύρη δερμάτινη τσάντα με κρόσσια, διακριτικά κοσμήματα και γυαλιά, τα οποία είχε τοποθετήσει πάνω στο κεφάλι της. Τα καστανά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς, ενώ το μακιγιάζ της ήταν φυσικό.

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