Τέσσερις μήνες συμπληρώνονται από την απώλεια της Μαρινέλλας, μιας απουσίας που σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Για την κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, η ζωή έχει πλέον άλλη μορφή, με την ίδια να βιώνει το πένθος της αθόρυβα. Κρατώντας συνειδητά χαμηλούς τόνους, αρνείται ευγενικά κάθε πρόταση για τηλεοπτικά αφιερώματα ή συνεντεύξεις.

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