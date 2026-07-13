Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Τέσσερις μήνες συμπληρώνονται από την απώλεια της Μαρινέλλας, μιας απουσίας που σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο και άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Για την κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, η ζωή έχει πλέον άλλη μορφή, με την ίδια να βιώνει το πένθος της αθόρυβα. Κρατώντας συνειδητά χαμηλούς τόνους, αρνείται ευγενικά κάθε πρόταση για τηλεοπτικά αφιερώματα ή συνεντεύξεις.
Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr