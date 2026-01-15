Η Τζώρτζια Γεωργίου έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», σχολιάζοντας τόσο τις εξελίξεις στην τηλεοπτική επικαιρότητα, όσο και την Ελίνα Παπίλα, με αφορμή τις συζητήσεις που έγιναν στο «Πρωινό» για την πορεία της.

Αρχικά, η Τζώρτζια Γεωργίου αναφέρθηκε στο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη: «Είναι δυσάρεστο να σταματάνε εκπομπές. Επειδή έχω φίλους εκεί, καταλαβαίνω την αγωνία των παιδιών. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη», είπε, τονίζοντας πως κατά τη γνώμη της οι εκπομπές θα έπρεπε να ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο τέλος της σεζόν.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πήγε στο «Πρωινό» και στα σχόλια που έγιναν για την Ελίνα Παπίλα. Η Τζώρτζια Γεωργίου δήλωσε: «Με βάση ποιο κριτήριο ειπώθηκε στο Πρωινό ότι είναι αποτυχημένη παρουσιάστρια; Με βάση τα νούμερα; Θα μπορούσε να πει ό,τι θέλει, να πάρει συνέντευξη από τον Ομπάμα. Γίνεται; Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται και να ονειρεύεται όσο ψηλά θέλει. Το αν θα τα καταφέρει, είναι άλλο θέμα».

Επίσης ξεκαθάρισε ότι, κατά τη δική της άποψη, η Ελίνα Παπίλα δεν είχε ποτέ ρόλο παρουσιάστριας. «Η Ελίνα δεν ήταν παρουσιάστρια ποτέ, ήταν ραδιοφωνική παραγωγός», είπε η Τζώρτζια Γεωργίου, διευκρινίζοντας ότι δεν το αναφέρει με υποτιμητική διάθεση. Όπως εξήγησε, όλα εξαρτώνται από τη σύγκριση: «Είναι και με τι το συγκρίνεις. Αν τη συγκρίνεις με την Ελένη Μενεγάκη, είναι ανούσια η σύγκριση. Αν τη συγκρίνεις με την Ελίνα του πέρυσι, φαντάζομαι θα έχει γίνει καλύτερη».

